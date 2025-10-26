Небо, радость и единство: Шымкент отметил праздник в ярких красках

В честь Дня Республики в третьем мегаполисе страны для жителей и гостей города были организованы масштабные культурные, спортивные и духовные мероприятия. Главным украшением праздника стал яркий Фестиваль воздушных змеев, раскрасивший небо Шымкента всеми цветами радуги, сообщает Zakon.kz.

Фестиваль, организованный городским акиматом, был направлен на развитие культуры семейного отдыха, повышение творческого потенциала молодежи и популяризацию активного досуга на открытом воздухе.

В центральных парках города разноцветные воздушные змеи самых разных форм устремились в небо, создавая атмосферу радости и вдохновения. Дети и родители с удовольствием запускали змеев, наслаждаясь праздничным настроением и совместным отдыхом.

В рамках программы состоялись соревнования по запуску воздушных змеев, мастер-классы для детей, шоу мыльных пузырей и анимационные представления. Праздничное настроение поддержали диджеи и танцоры, а концертная программа собрала множество зрителей. Дополнительно прошли соревнования велосипедистов, уличные танцевальные баттлы и торжественное закрытие мотосезона, ставшее ярким аккордом дня.

Руководитель туристско-информационного центра Visit Shymkent Ерлан Омаров отметил значимость мероприятия.

"Основная идея фестиваля – подарить горожанам хорошее настроение и развивать культуру семейного отдыха. Сегодняшний праздник – это не просто парад воздушных змеев, а торжество творчества и активности. Для лучших участников предусмотрены ценные призы. Это станет стимулом для проявления инициативы и в будущем году", – подчеркнул он.

Фестиваль стал долгожданным семейным праздником для горожан и гостей мегаполиса. Смех детей и разноцветные змеи, парящие в небе, наполнили Шымкент атмосферой счастья и единения. Мероприятие укрепило туристический имидж города и подарило жителям заряд энергии и вдохновения.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

В этот же день в "Доме дружбы" прошел фестиваль народного единства "В единстве – наша сила!", посвященный Дню Республики и 35-летию Ассамблеи народа Казахстана. Мероприятие, организованное Грузинским этнокультурным центром, стало настоящим праздником дружбы и согласия. Представители различных этносов представили свои традиции, песни и танцы, подарив зрителям незабываемые эмоции.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

На площади у здания Ассамблеи прошли спортивные соревнования, где были выявлены сильнейшие в армрестлинге. Участники продемонстрировали силу духа и пропагандировали здоровый образ жизни, подчеркивая праздничное настроение дня.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Кроме того, в парках и скверах города состоялись концерты под открытым небом "Шымкала кештері", в ходе которых творческие коллективы города исполнили яркие музыкальные и танцевальные номера, продолжив атмосферу праздника.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Разнообразие мероприятий, прошедших одновременно в разных уголках мегаполиса, еще раз подтвердило, что Шымкент – это город жизни, искусства, единства и радости. День Республики запомнился жителям как праздник высокого настроения, дружбы и согласия, словно воздушный змей, парящий в безоблачном небе.