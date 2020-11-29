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"Барыс" прервал серию поражений обыграв московский "Спартак"

Итог игры 2:1.

Фото : hcbarys.kz29 ноября 2020, 20:09

В домашнем матче в рамках регулярного чемпионата КХЛ астанинский "Барыс" обыграл московский "Спартак", сообщает zakon.kz.

Игра проходила в Нур-Султане". Хозяева открыли счет в середине первого периоде усилиями Кёртиса Волка, который со второй попытки поразил цель, передает пресс-служба ХК "Барыс".

Незадолго до второго перерыва Якоб Лилья упрочил преимущество "Барыса".

Вернул "Спартак" в игру Сергей Широков. На последних минутах подопечные Олега Знарка устроили настоящий штурм ворот "Барыса", но казахстанцы выстояли и прервали свою серию поражений.

"Барыс" продолжит домашнюю серию 1 декабря матчем с "Сочи".

"Барыс" – "Спартак" 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)


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