В Мангистауской области готовятся выставить санитарные блокпосты

Начальник департамента полиции области провел очередной гарнизонный развод и проинструктировал личный состав.

При осложнении эпидемиологической ситуации в Мангистау будет организовано выставление санитарных и блокпостов с участием личного состава ОВД, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил начальник департамента полиции области генерал-майор Жанарбек Бактыбаев, передает Lada.kz.

Он провел очередной гарнизонный развод и проинструктировал стражей порядка. Весь личный состав в Мангистауской области переведен на особый режим несения службы с 17 ноября.

Кроме того, с 23 по 30 ноября в Казахстане проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок". Особое внимание уделяется проверке общественно-опасного контингента: ранее судимых, алкоголиков, наркоманов, психически больных и педофилов, а также пресечению фактов управления автомобилем водителями, которые лишены прав, в том числе в состоянии опьянения.





Призываю граждан с пониманием отнестись к требованиям сотрудников полиции при проведении карантинных и рейдовых мероприятий, - дополнил глава полиции области.

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