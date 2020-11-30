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Три человека погибли в ДТП на трассе в ЗКО

Еще троих госпитализировали.

Фото : Mgorod.kz30 ноября 2020, 00:26

ДТП произошло около 16:00 на 16 километре автотрассы Казталовка-Чапаево в Казталовском районе, сообщает zakon.kz.

При столкновении автомобилей Волга и LADA Granta погибли два пассажира и водитель LADA. Еще троих госпитализировали в центральную больницу Казталовского района, передает портал Мой Город.

17-летний подросток поступил в больницу с переломом кисти, 27-летняя женщина находится в коме с множественными переломами и 69-летний мужчина с ушибами и сотрясением мозга, - сообщили в облздраве.

Водителя LADA из автомобиля извлекли спасатели.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".


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