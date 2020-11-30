Байден получил травму во время игры с собакой.

Объявившему о своей победе на президентских выборах в США Джо Байдену после томографии диагностировали переломы костей ноги, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщает его журналистский пул.

Вероятный будущий президент США Джо Байден получил травму во время игры с собакой по кличке Мейджор (с английского — "майор" или "главный").

Компьютерная томография подтвердила нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей, - цитирует репортеры врача.

В сообщении отмечается, что Байден, вероятно, в течение нескольких недель будет вынужден ходить в специальном ботинке.

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