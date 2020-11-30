Обновлена статистика по смертям от коронавируса и пневмонии в Казахстане

За прошедшие сутки 7 человек скончались от коронавирусной инфекции.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 30 ноября, сообщает zakon.kz.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 13 164 человека, среди которых 905 детей. В стационарах находится – 3 516 пациент, на амбулаторном уровне – 9 648 человек. 222 человек находятся в тяжелом состоянии, 31– крайней степени тяжести, 33 - на аппаратах ИВЛ.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 30 ноября 2020 года

За прошедшие сутки было зарегистрировано 43 случая заболевания. За сутки выздоровели 41 человек.

С 1 августа зарегистрировано:

Заболевших- 42 147, случаев с летальным исходом - 443, всего выздоровели – 30 535 человек.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!