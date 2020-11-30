Новый документальный фильм сняли о Нурсултане Назарбаеве
Известные общественные и государственные деятели рассказывают о ключевых инициативах Елбасы.
Фото : Скриншот видео30 ноября 2020, 10:44
Телерадиокомплекс Президента РК подготовил новый документальный фильм о Елбасы, сообщает zakon.kz.
1 декабря 1991 года, впервые в истории нашей страны всенародным голосованием избран Первый Президент Казахстана.
Известные общественные и государственные деятели рассказывают о ключевых инициативах Елбасы, позволивших сформировать казахстанскую государственность.
Спикеры делятся своими рассказами о развитии страны по самому широкому кругу вопросов, включая внешнюю политику, экономику, политическую и общественную модернизацию, воспитание казахстанского патриотизма.
Ко Дню Первого Президента Телерадиокомплекс Президента РК подготовил новый документальный фильм "Фактор Назарбаева".
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