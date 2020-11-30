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Новый документальный фильм сняли о Нурсултане Назарбаеве

Известные общественные и государственные деятели рассказывают о ключевых инициативах Елбасы.

Фото : Скриншот видео30 ноября 2020, 10:44

Телерадиокомплекс Президента РК подготовил новый документальный фильм о Елбасы, сообщает zakon.kz.

1 декабря 1991 года, впервые в истории нашей страны всенародным голосованием избран Первый Президент Казахстана.

Известные общественные и государственные деятели рассказывают о ключевых инициативах Елбасы, позволивших сформировать казахстанскую государственность.

Спикеры делятся своими рассказами о развитии страны по самому широкому кругу вопросов, включая внешнюю политику, экономику, политическую и общественную модернизацию, воспитание казахстанского патриотизма.

Ко Дню Первого Президента Телерадиокомплекс Президента РК подготовил новый документальный фильм "Фактор Назарбаева".

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Публикация от Президент Телерадиокешені (@ptrk.kz)


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