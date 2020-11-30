Браконьеров задержали в Западном Казахстане

Проводятся досудебные расследования.

Две группы браконьеров, которые занимались незаконной охотой на сайгаков и сбытом их рогов, задержаны в Западно-Казахстанской области, сообщил на брифинге официальный представитель МВД Нурдильда Ораз, передает корреспондент zakon.kz.

Департаментом криминальной полиции МВД совместно с полицейскими Западно-Казахстанской области задержаны две преступные группы, которые занимались незаконной охотой на сайгаков и сбытом их рогов. К уголовной ответственности привлекаются 11 членов групп. Группы занимались браконьерством на территории области с сентября прошлого, — сообщил Ораз.

По его словам, в ходе следствия было изъято свыше 700 рогов сайги, 9 единиц огнестрельного оружия, 7 автомашин высокой проходимости, 2 снегохода и 2 мотоцикла.

На брифинге добавили, что в результате уничтожения сайгаков экологии причинен ущерб на сумму более 700 млн тенге.

По данным фактам проводятся досудебные расследования. Необходимо отметить, что с начала года органами внутренних выявлено порядка 12,5 тыс. нарушений природоохранного законодательства. Начато 583 досудебных расследования, из них уже направлено в суд 221 уголовное дело. К административной ответственности привлечено почти 12 тыс. правонарушителей, — отметил официальный представитель МВД.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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