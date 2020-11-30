Участок трассы закрыт в Алматинской области
В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость).
Фото : zakon.kz30 ноября 2020, 11:51
Информацию о закрытии автодороги в Алматинской области предоставили в ДЧС региона, передает zakon.kz.
30 ноября с 9.30 часов по сообщению Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке автодороги областного значения Алматы - Оскемен – санаторий Капал-Арасан (с 0 км. по 45 км.) для всех видов автотранспорта, - сообщили в пресс-службе ДЧС.
Там просят граждан воздержаться от поездок в данном направлении.
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