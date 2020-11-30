Извините, что раньше не пошел по ЦОНам - Мусин

Министр анонсировал ряд изменений в работе ЦОНов.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин сходил в ЦОН без предупреждения, передает zakon.kz.

Своими впечатлениями он поделился в Facebook.

Мусин отметил, что в ЦОНах не все так, как хотелось бы. Не указав при этом, какой именно ЦОН он посетил.

Далее министр по пунктам приводит негативные моменты, замеченные им.

Первым он отметил скопление "помогаек" около ЦОНов. Около ларьков, где помогают выпустить ЭЦП и получить услуги Егов за деньги, толпятся люди.

В период пика пандемии закрыли зоны самообслуживания в ЦОНах, но сейчас уже видно, что это было далеко не правильное решение. Ведь люди в этих ларьках теперь толпятся, риск заражения никуда не ушел, еще и деньги теперь приходится платить за услуги, которые получали бесплатные. Поручил в течение недели восстановить все зоны самообслуживания. Лучше в ЦОНах будем работать над санитарной обстановкой и контролировать ее, чем просто делать вид будто помогаем в борьбе с пандемией, - написал Мусин.

Вторым моментом отметил обстановку с санузлах.

Решено: выделить финансирование на скорейший их ремонт, ввести практику фотографирования санузлов каждый час, отправлять фото руководителям и в ситуационный центр. Также поручил региональных и районных руководителей НАО "Правительство для граждан" лишить роскошных кабинетов с отдельными персональными санузлами. Руководитель с клиентом должны ходить в один санузел, тогда думаю ситуация будет другая, - пишет министр.

Третье - толпа около ресепшна.

Решено: по востребованным услугам сделать отдельные лендинг-страницы со всеми подсказками: "что делать когда потерял удостоверение?", "что делать когда у тебя на квартире в прописке обнаружен незнакомый человек?" и т.д. Для распечатки справок, будут возвращены старые инфокиоски, куда можно вставить удостоверение, отсканировать его и распечатать любую справку или подать заявку на услугу.

Четвертое. Мусин сообщил, что в ЦОНе восстанавливал удостоверение личности.

Когда делают фото, человеку, чтобы посмотреть на фото, приходится вставать и смотреть в монитор оператора, что не удобно. Решено: поставить везде вторые мониторы. Это решение по идее было закреплено в стандарте в 2013 году. Приходится восстанавливать то, что внедрял еще в 2013, - пишет Мусин.

Пятым моментом он указал необходимость звонить в ЦОН, чтобы узнать готов ли документ. Решено было в кратчайшие сроки восстановить сервис по смс-уведомлению клиентов.

Далее министр назвал "бесполезной штукой" бронь очереди.

Бронируешь заранее и приходишь, а рядом приходят без брони, ругаются и их пропускают также. Решено: бронь сделать обязательной только тогда, когда фокус группа (куда войдут люди из разных возрастов) сможет ею воспользоваться. Извините, что раньше не пошел по ЦОНам. Думал перевести все в онлайн – все услуги, чтоб вообще надобности ходить в ЦОН не было. Но признаю, что для взрослого поколения поход в ЦОН намного естественнее, поэтому буду дальше работать над комфортом при оказании услуг, - заключил Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

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