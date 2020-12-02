Престижный жилой комплекс от Nef теперь и в Казахстане

После успешной реализации проектов в США, Великобритании и Турции, всемирно известная строительная компания Nef приступила к строительству жилого комплекса в Алматы - Nef Uptown.

Мир стремительно развивается, меняется ритм жизни, возникают новые запросы, и только те компании, которые реагируют на изменения, внедряя инновации, становятся успешными. Международный строительный бренд Nef зарекомендовал себя как новатор в строительной отрасли не только в Турции, но и во всем мире. Согласно опросам потребителей и независимым рыночным данным, Nef является лидером рынка в Турции по дизайну, качеству и продажам, предоставив более 4000 жилых апартаментов собственникам за последние 2 года.

После успешной реализации проектов в США, Великобритании и Турции, всемирно известная строительная компания Nef приступила к строительству жилого комплекса в Алматы - Nef Uptown. Nef Uptown - первый проект Nef в Казахстане. Компания использовала в проекте свои самые передовые идеи и разработки. Бренд Nef сотрудничает с ведущими международными архитектурными компаниями: HOK, SOM, Foster & Partners, Perkins & Will и всемирно известными дизайнерами, такими как Dror Benshetrit, Harry Allen, Sebastian Leon Agnissens.

Жилой комплекс Nef Uptown возводится в уникальном месте в предгорьях Заилийского Алатау, где жители смогут насладиться горными пейзажами и чистым воздухом. Nef UpTown - это ультрасовременные малоэтажные дома с витражами и частными террасами, множеством зелени, прогулочными и детскими игровыми площадками, подземным паркингом и отдельной смотровой площадкой в самом центре комплекса, с которой можно любоваться живописным пейзажем гор на фоне закатов и восходов. При строительстве будут использованы строительные материалы лучшего качества из Турции и Европы.

Главной отличительной особенностью комплекса является инновационная система Foldhome, ранее запатентованная Nef в Турции и впервые реализуемая в жилых комплексах Казахстана. Владельцы смогут использовать функциональные зоны за пределами своих квартир. С Foldhome Вы сможете добавить в свой дом кинотеатр, отпраздновать день рождения ребенка в музыкальной комнате, развлечь гостей на полностью оборудованной кухне и даже пригласить друзей спеть в караоке.

Другими словами, у вас будет 24 комнаты, которые вы сможете использовать, когда захотите. Компания Nef получила множество престижных международных наград за свою концепцию Foldhome, включая "Лучший проект в мире", "Лучшая инновация" и "Лучшая стратегия роста бизнеса".

Преимущество Foldhome в том, что жители комплекса могут пользоваться помещением в любое время по своему желанию. Одной из важнейших особенностей Foldhome является система "pay-for-use": оплата только за комнату, в которой вы хотите провести время. Жителям комплекса будет предоставлен доступ к номерам Foldhome с помощью карт доступа без ключа.

Встреча гостей еще никогда не была такой приятной, ведь жильцам достаточно будет забронировать номер, расположенный в пешей доступности от комплекса.

Сдача Nef UpTown в эксплуатацию намечена на июнь 2022 года.

https://nefuptown.kz/#giris

За дополнительной информацией обращайтесь в офис продаж, расположенный на территории комплекса Villa Boutiques & Restaurants по адресу проспект Аль-Фараби, 140А / 3 или по номеру +7 727 224 22 22

О компании

Компания Nef формирует рынок недвижимости, уделяя особое внимание совершенству дизайна, удовлетворенности клиентов и качеству строительства. Устанавливая новые стандарты в секторе недвижимости, Nef год за годом становится лидером рынка в Турции с самым большим количеством параллельных проектов и самым высоким объемом продаж. За последние 20 лет Nef разработал более 39 впечатляющих проектов, которые удовлетворили 95% клиентов в регионе и за его пределами. За выдающуюся работу и вклад Nef был удостоен более 70 наград по всему миру. Nef также является глобальным партнером футбольного клуба "Галатасарай" и региональным партнером футбольного клуба "Барселона" в период 2017-2019 гг.

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