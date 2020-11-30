Летевший в Стамбул самолет вернулся в Актау после вылета

Ребенку стало плохо.

Самолет, выполнявший рейс Актау-Стамбул, вернулся, пролетев половину пути, передает zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.

В авиакомпании сообщили, что решение о возвращении в аэропорт вылета принял командир борта.

Во время выполнения рейса один из пассажиров почувствовал себя плохо. Командир воздушного судна принял решение о возвращении в порт вылета. По возвращению в Актау пассажира встретили медицинские службы. Выполнение рейса было возобновлено после завершения всех необходимых процедур, - сообщили в авиакомпании.

Самолет вернулся в аэропорт из-за плохого самочувствия ребенка.

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