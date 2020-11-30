Новый детский сад открыли в Павлодаре в канун Дня Первого Президента РК

Сад оформлен в современной цветовой гамме.

Ранее в здании Жаяу Мусы, 4 находились социальные объекты, но последние четыре года оно пустовало, пока городские власти совместно с отделом образования не приняли решение открыть здесь детский садик, передает zakon.kz.

По информации Pavlodarnews.kz, реконструкция проходила в рамках программы "Дорожная карта занятости". Подрядчик - ТОО "Гидропром" начал строительные работы в мае 2020 года. Презентовали детский сад в преддверие Дня Первого Президента.

С открытием дошкольного учреждения его сотрудников, а также родителей поздравил аким Павлодара Ержан Иманслям.

Это позволит увеличить охват детей в возрасте от года до трех лет дошкольным образованием. Мы создаем максимальный комфортные условия для обучения и воспитания. Дети - наше будущее, все, что мы - взрослые делаем в жизни, мы делаем ради детей, во имя благополучия подрастающего поколения, - подчеркнул градоначальник.

Как рассказала заместитель акима Павлодара Светлана Гладышева, детский сад способен принять от 230 до 280 ребятишек из близлежащих районов.

С учетом нынешней ситуации планируется сформировать 10 дежурных групп по 15 детей.

Кроме этого, родители, которые стоят в очереди на детский сад, могут привести детей сюда на время, пока не подойдет их очередь.

Сад оформлен в современной цветовой гамме, здесь открыты развивающие классы, тренажерные и музыкальный залы, работают логопед и психолог.

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