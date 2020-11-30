Конференция "Нурсултан Назарбаев: политик глобального масштаба" прошла на площадке СЦК

Модератором выступил Ерлан Бекхожин.

На площадке Службы центральных коммуникаций накануне Дня Первого Президента Республики Казахстан прошла международная конференция "Нурсултан Назарбаев: политик глобального масштаба", передает zakon.kz.

По информации МИА "Казинформ", организаторами мероприятия стал Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК совместно с Министерством иностранных дел РК. Модератором выступил председатель правления АО Агентство "Хабар", известный казахстанский журналист Ерлан Бекхожин.

Основной целью конференции стало рассмотрение роли Первого Президента Казахстана – Елбасы Н.А. Назарбаева, как основателя современного казахстанского государства, и обсуждение значения международных инициатив Нурсултана Назарбаева в глобальном и историческом процесс. "Политик глобального масштаба" - именно так называет Нурсултана Назарбаева Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей книге "Он делает историю", отмечая выдающуюся роль Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы в становлении и укреплении государства. Именно с этих слов модератор открывает международное мероприятие, проходящее в онлайн-формате, акцентируя внимание всех присутствующих на наименовании конференции. В качестве спикеров в мероприятии приняли участие известные общественно-политические деятели страны, такие как: председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, председатель Конституционного совета РК Кайрат Мами, исполнительный директор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай, заместитель председателя Совета сенаторов при Сенате Парламента РК Бырганым Айтимова, президент Назарбаев университета Шигео Катсу, общественный деятель Ермухамет Ертысбаев.

В качестве участников конференции в онлайн-формате выступили также известные политики, возглавлявшие в разные годы государства и правительства мировых держав, занимавшие и занимающие высшие посты в международных организациях, среди которых: экс-генеральный секретарь ООН, действующий президент Глобального института зелёного роста Пан Ги Мун, первый президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)Жак Аттали, экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр, экс-президент Турции Абдуллах Гюль, экс-государственный секретарь США Кондолиза Райс, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

В своих выступлениях участники отметили роль и значение Первого Президента в становлении суверенитета Казахстана, выстраивании эффективной системы государственного управления и определении приоритетов развития страны на новейшем этапе национальной истории. По словам спикеров, за короткий по историческим меркам срок Н.А.Назарбаев не только сумел построить успешное государство, основанное на социальной и экономической стабильности, но и выступил с рядом прорывных инициатив в сфере глобальной безопасности и развития.

Участники международной конференции также обсудили усилия и достижения Елбасы по налаживанию международных связей Казахстана, выстраиванию стратегического курса многовекторной внешней политики, внешнеполитические инициативы, ход их реализации и итоги.

Особое место в выступлениях было отведено созидательной миссии Нурсултана Назарбаева по укреплению межцивилизационного и межконфессионального диалога, построению современной столице Казахстана в центре Евразии, ставшей символом мира и согласия, молодости, красоты, креативности.

В конференции также приняли участие представители центральных госорганов, государственные и общественные деятели, ведущие отечественные и зарубежные учёные из ведущих вузов, эксперты, дипломаты.

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