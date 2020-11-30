Какие изменения ждут казахстанцев в декабре

В частности, прикрепление граждан к поликлиникам будет осуществляться по-новому.

Информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в декабре 2020 года, подготовила информационная система "Параграф", передает zakon.kz.

Договор о предоставлении микрокредита

С 4 декабря изменен Порядок заключения договора о предоставлении микрокредита.

В Договоре о предоставлении микрокредита, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, сумма которого превышает 100 МРП, должен быть прописан досудебный порядок урегулирования задолженности. Также неотъемлемой частью договора является титульный лист, содержащий информацию о дате договора, сумме микрокредита, процентной ставке, сроках исполнения договора и других обязательных условиях.

Труд

Минздрав утвердил Правила временного перевода на более легкую работу по состоянию здоровья.

Основания:

1) производственная и бытовая травма;

2) профессиональное заболевание или иные повреждения здоровья, полученные в связи с исполнением трудовых обязанностей;

3) тяжелая болезнь (онкологические заболевания);

4) перенесенные операции;

5) беременность и роды;

6) уход за ребенком до 3-х лет.

Лиц, работающих в сфере обслуживания населения и представляющих наибольшую опасность для заражения окружающих людей инфекционными и паразитарными заболеваниями, будут обучать гигиене. Обучение проводится с отрывом от производства. Первичное обучение - при поступлении на работу и в дальнейшем с периодичностью один раз в год.

Прикрепление к поликлинике

Прикрепление граждан к поликлиникам будет осуществляться по-новому. Услугу можно получить, обратившись в медорганизацию самостоятельно или через веб-портал "Электронного правительства". Для прикрепления требуется ИИН.

Граждане, не воспользовавшиеся правом свободного выбора организации ПМСП остаются прикрепленными к организации ПМСП, в которой обслуживались ранее.

Выдача листа нетрудоспособности

С 1 декабря вводятся новые правила выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности.

Справка удостоверяет факт нетрудоспособности, являющийся основанием для освобождения от работы (учебы) без получения пособия.

Лист о временной нетрудоспособности удостоверяет временную нетрудоспособность лиц и подтверждает право на временное освобождение от работы и получение пособия по временной нетрудоспособности.

Личная медицинская книжка

Новые Правила выдачи, учета и ведения личных медицинских книжек утвердил Минздрав. Личная медицинская книжка - персональный документ, в который заносятся результаты обязательных медицинских осмотров с отметкой о допуске к работе.

Промышленность

Утвержден перечень пищевых продуктов, в производстве которых используется нейодированная соль, которые подлежат государственному контролю в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия. К ним относятся: сыры твердых сортов, маргарин, майонез, кетчуп, рыба и морепродукты, консервы.

Прослеживаемость товаров

Правительство решило, что отвечать за реализацию механизма прослеживаемости товаров должно Министерство финансов и КГД.

Годность к службе в правоохранительных органах

К состоянию здоровья граждан, желающих проходить службу в правоохранительных органах и Государственной фельдъегерской службе предъявлены новые требования.

Данные требования представляют собой определенные показатели (критерии) состояния здоровья, физического, психического состояния и развития (далее - состояние здоровья и развития), в соответствии с которыми определяются категории годности к службе кандидатов на службу, кандидатов на поступление в учебные заведения правоохранительных органов, сотрудников правоохранительных органов и Государственной фельдъегерской службы.

Филиалы банков-нерезидентов

С 16 декабря банкам-нерезидентам разрешат открывать свои филиалы в РК.

Филиалу необходимо получить разрешение на открытие, а также соблюдать соответствующие правила и условия осуществления деятельности.

Помимо этого определены требования к работе филиалов страховой (перестраховочной) организации-нерезидента и страхового брокера-нерезидента.

В соответствии с этим внесены поправки в ряд НПА, определяющих статус и порядок работы филиалов банков-нерезидентов и страховых организаций-нерезидентов:

Их отнесли к субъектам финансового мониторинга;

Признали резидентами для целей применения закона о валютном регулировании;

Определили Правила организации охраны и устройства помещений;

Распространили на филиалы банков-нерезидентов требования закона "О платежах и платежных системах", предъявляемые к банкам;

Установили порядок ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в соответствии с международными стандартами и нормативными правовыми актами Нацбанка РК.

Ввели уголовную ответственность за незаконное использование денег филиала банка-нерезидента и административная ответственность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента РК за нарушение требований, связанных с осуществлением страховой выплаты.

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