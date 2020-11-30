В Казахстане будет создан Международный центр развития нефтегазового машиностроения

При создании Центра будет использован опыт работы аналогичных центров исследований и разработок, созданных компаниями Шелл и ЭНИ.

Сегодня, в рамках исполнения поручения Главы Государства по развитию машиностроительной отрасли, подписано Соглашение о создании Международного центра развития нефтегазового машиностроения. В церемонии подписания соглашения принял участие заместитель Премьер-Министра Роман Скляр, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Документ подписали министр энергетики Нурлан Ногаев, первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, председатель правления ОЮЛ "Союз машиностроителей Казахстана" Мейрам Пшембаев, генеральный директор ТОО "PSA" Бекет Избастин, руководители проектов Карачаганак Петролиум Оперейтинг (КПО) Эдвин Блом, Норт Каспиан Оперейтинг Компани (НКОК) Ричард Хоув и Тенгизшевройл (ТШО) Имер Боннер.

Цель работы Центра заключается в локализации производства товаров для нефтегазовой отрасли Казахстана путем открытия новых промышленных предприятий и сервисных центров, содействия инвестиционной деятельности.

Данная инициатива окажет дополнительную поддержку отечественным товаропроизводителям и будет способствовать их максимальному вовлечению в закупки, проводимые операторами нефтегазовых проектов.

При создании Центра будет использован опыт работы аналогичных центров исследований и разработок, созданных компаниями Шелл и ЭНИ.

Центр будет финансироваться операторами нефтегазовых проектов и работать на некоммерческой основе.

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