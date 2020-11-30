Токаев поздравил Каракат Башанову
Она достойно представила Казахстан на этом престижном международном конкурсе.
Фото : Акорда30 ноября 2020, 16:43
Касым-Жомарт Токаев поздравил Каракат Башанову, занявшую второе место на "Детском Евровидении", передает zakon.kz.
Поздравляю Каракат Башанову с великолепным выступлением на "Детском Евровидении – 2020". Она достойно представила Казахстан на этом престижном международном конкурсе, заняла почетное второе место, - написал он.
Каракат Башанова заняла второе место на Junior Eurovision. Песню "Forever" она посвятила отцу, которого она потеряла в возрасте 7 лет.
Поздравляю Каракат Башанову с великолепным выступлением на «Детском Евровидении – 2020». Она достойно представила Казахстан на этом престижном международном конкурсе, заняла почетное второе место. https://t.co/BI27JgZ92D— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) November 30, 2020
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5049476-89d8959b3904c84c32e4410d8c2ac63f
Сейчас читают