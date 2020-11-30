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Токаев поздравил Каракат Башанову

Она достойно представила Казахстан на этом престижном международном конкурсе.

Фото : Акорда30 ноября 2020, 16:43

Касым-Жомарт Токаев поздравил Каракат Башанову, занявшую второе место на "Детском Евровидении", передает zakon.kz.

Поздравляю Каракат Башанову с великолепным выступлением на "Детском Евровидении – 2020". Она достойно представила Казахстан на этом престижном международном конкурсе, заняла почетное второе место, - написал он.

Каракат Башанова заняла второе место на Junior Eurovision. Песню "Forever" она посвятила отцу, которого она потеряла в возрасте 7 лет.


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