Она достойно представила Казахстан на этом престижном международном конкурсе.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Каракат Башанову, занявшую второе место на "Детском Евровидении", передает zakon.kz.

Поздравляю Каракат Башанову с великолепным выступлением на "Детском Евровидении – 2020". Она достойно представила Казахстан на этом престижном международном конкурсе, заняла почетное второе место, - написал он.

Каракат Башанова заняла второе место на Junior Eurovision. Песню "Forever" она посвятила отцу, которого она потеряла в возрасте 7 лет.

Поздравляю Каракат Башанову с великолепным выступлением на «Детском Евровидении – 2020». Она достойно представила Казахстан на этом престижном международном конкурсе, заняла почетное второе место. https://t.co/BI27JgZ92D — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) November 30, 2020

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