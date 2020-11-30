Какие продукты в РК подлежат госконтролю

Речь идет о продуктах, в производстве которых используется нейодированная соль.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 16 ноября 2020 года утвердил перечень отдельных видов пищевой продукции, подлежащих государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в производстве которой используется нейодированная соль, передает zakon.kz.





В перечень вошли следующие продукты: сыры твердых сортов; маргарин, майонез, кетчуп, рыба и рыбопродукты, а также консервированная продукция.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (24 ноября).

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