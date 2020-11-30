Все чаще машины алиментщиков уходят с торгов за долги детям

Министр напомнил, что совместно с акиматами подписан документ, согласно которому безработных алиментщиков будут трудоустраивать.

В Казахстане в два раза выросло количество реализованных с аукциона машин за долги по алиментам, сообщил на брифинге министр юстиции Марат Бекетаев, передает корреспондент zakon.kz.

Что мы сделали в сотрудничестве с правоохранительными органами? Мы активно с помощью органов внутренних дел выявляем автомашины и задерживаем автомашины. В этом году рост по задержанным и реализованным с аукциона автомашинам порядка в 2 раза, — сообщил Бекетаев.

По его словам, несмотря на пандемию, им удалось уделить большее внимание вопросу алиментам, что в свою очередь позволило увеличить количество взысканий с должников.

Также есть рост по должникам, которые привлечены к уголовной ответственности за злостное нарушение – порядка 2,5 % рост. Каких –то дополнительных санкций не планируется. Сейчас речь идет чтобы повысить эффективность сотрудничества, — уточнил министр.

В целом он объяснил, что сумму задолженности в этом вопросе сложно определить, потому что она постоянно меняется.

Кто-то платит алименты, кто-то накапливает новую задолженность. Можно говорить об улучшении координации с мио и правоохранительными органами. Что мы делаем с акиматами? Мы подписали меморандумы со всеми акимами. Они нам помогают трудоустраивать должников. В этом году трудоустроено порядка 2,5 тыс. должников, — отметил Бекетаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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