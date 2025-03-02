В Алматы должникам-алиментщикам искали работу

В городе Алматы трудоустраивают мужчин, которые не платят алименты, сообщает Zakon.kz.

В последний день зимы 150 отцов, которые не платят собственным детям, судоисполнители пригласили на ярмарку вакансий. Им предложили должности в 50 компаниях, в которых имеются порядка 700 вакансий в общепите, промышленности и даже на госслужбе передает "КТК".

Выяснилось, что чаще всего отцы-неплательщики прикрываются отсутствием работы. Перебиваются случайными заработками и делают это специально, чтобы не показывать свои доходы.

За долги по алиментам им грозит уголовная ответственность.

"Трудоустройство на таких ярмарках реально, так как предоставлены реальные вакансии от ведущих наших работодателей. Эти мужчины трудоустроились уже официально, так как там было много вакансий. И большая часть соискателей получили направление на вакансии", – сказала специалист Центра трудовой мобильности города Алматы Халида Башизова.

А ночью 1 марта молодой таксист с пассажирами влетел в маршрутный автобус около вокзала в Алматы.