Мировые политики и эксперты поддержали антиядерную инициативу Елбасы

Главным итогом конференции стало принятие Открытого обращения к мировым лидерам о необходимости создания и поддержания дальнейшей работы Глобального альянса лидеров за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия.

Ко дню Первого Президента Республики Казахстан Фондом Нурсултана Назарбаева совместно с Институтом мировой экономики и политики была организована и проведена Международная онлайн конференция по вопросам международной безопасности и возобновлению глобального ядерного диалога, передает zakon.kz.

Ключевой целью мероприятия стало продвижение создания Глобального альянса лидеров (ГАЛ) за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия – инициативы, озвученной Нурсултаном Назарбаевым в ходе пятого заседания Астана клуба.

В качестве спикеров выступили ведущие члены Консультативного совета Астана Клуба, а также ряд выдающихся мировых политиков и экспертов в сфере внешней политики и вопросов ядерной безопасности.

Среди них: Мохаммед Эль-Барадеи – генеральный директор МАГАТЭ (1997-2009), лауреат Нобелевской премии мира 2005 года; Тарья Халонен – президент Финляндии (2000-2012); Данило Тюрк – президент Мадридского клуба, президент Словении (2007-2012); Хамид Карзай – президент Исламской Республики Афганистан (2004-2014); Беатрис Фин – исполнительный директор "Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия" (ICAN), лауреат Нобелевской премии мира 2017 года; Джеймс Линдси – вице-президент Совета по международным отношениям (CFR); Андрей Кортунов, Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД); Ангела Кейн, Вице-президент Международного института мира (IIP), экс-заместитель Генерального Секретаря ООН; Асле Тойе, Член Норвежского Нобелевского комитета и другие авторитетные спикеры.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал ключевым спикером конференции, выступив с видеообращением к участникам мероприятия.

Будучи Президентом Казахстана, я сознательно посвятил немалую часть своей внешнеполитической деятельности идее достижения мира, свободного от ядерного оружия, - сказал он.

Далее Елбасы отметил вклад Казахстана в этом направлении, а именно то, что "обретя независимость, Казахстан добровольно отказался от четвертого по мощности на планете арсенала ядерного оружия". По мнению Первого Президента, "история подтвердила правильность данного шага – своим смелым примером мы показали, что на пути к прогрессу и процветанию можно двигаться мирным путем".

Вы являетесь известными политиками и авторитетными экспертами, которые, как и я, безоговорочно поддерживают идею стремления к миру без оружия массового уничтожения. Понятно, что этот путь не будет легким и на нем имеется немало серьезных преград. Но, как говорил Теодор Рузвельт: "Стоит только поверить, что вы можете – и вы уже на полпути к цели". В этой связи, я признателен Вам за поддержку моей инициативы о создании Глобального альянса лидеров за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия. Принимаемое нами сегодня открытое обращение является первым практическим шагом в этом направлении, - сказал Елбасы..

Открывая конференцию, президент Глобального института безопасности, Джонатан Гранофф подчеркнул особую значимость и роль президента Казахстана в укреплении глобальной ядерной безопасности.

Для меня большая честь быть на этом мероприятии, созванном Казахстаном и Первым Президентом Назарбаевым, у которого самая важная валюта в этом вопросе - моральный авторитет, подкрепленный действием, - сказал Гранофф.

В заключении Дж. Гранофф выразил благодарность Елбасы за инициативу создания Глобального альянса лидеров.

Мы должны сделать все возможное, чтобы навсегда избавить человечество от угрозы смертельных войн. Нет более важной цели, - отметил он.

Мохаммед Эль-Барадеи, экс-генеральный директор МАГАТЭ, лауреат Нобелевской премии мира, отмечая уверенность в успехе инициативы Елбасы, заявил: "Президент Назарбаев сказал: "верить - это половина пути", и я думаю, что все мы верим".

Авторитетный политик особо подчеркнул востребованность всех прежних проектов и инициатив Первого Президента в ядерной сфере. По его словам, предложение Казахстана разместить у себя банк низкообогащенного урана МАГАТЭ, который начал функционировать в 2019 году стало долгожданным событием для всего мирового сообщества.

Другой лауреат Нобелевской премии мира Беатрис Фин, исполнительный директор "Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия" (ICAN), отметила особую роль, которую сыграл Казахстан в продвижении Договора о запрещении ядерного оружия.

Снова, хочу отметить ту невероятную работу, которую проделал Казахстан по этому договору, будучи одной из ведущих стран, которая участвует в процессе приведения этого договора в силу, - заявила она.

В продолжении сессии член Норвежского Нобелевского комитета Асле Тойе напомнил о ключевом значении посреднической роли Казахстана в деле ядерного нераспространения и обеспечения глобальной безопасности.

Я думаю, что вопросы, выдвинутые Казахстаном, имеют большую значимость. Готовность этой страны действовать в качестве связующего звена между мусульманским миром и Западом, между Россией и Китаем очень важна. И мы были свидетелями этого, когда Казахстан занимал пост члена Совета Безопасности ООН - сказал Асле Тойе.

Ангела Кейн, Вице-президент Международного института мира (IIP), экс-заместитель Генерального Секретаря ООН, также подчеркнула, что Казахстан сыграл чрезвычайно важную роль во время своего председательства в Совете Безопасности.

Без поддержки и сильного морального авторитета, которые, как уже говорила, Казахстан имеет в этом вопросе, мы не сидели бы за этим столом, - рассказала она.

Подытоживая выступления приглашённых спикеров, президент Мадридского клуба и экс-президента Словении Данило Тюрк подчеркнул, что Казахстан - отличный пример того, как относительно небольшая страна с самого начала смогла прийти к независимости благодаря смелой дипломатической инициативе и добилась успеха, и это следует ценить.

Еще одним значимым событием конференции стала презентация книги председателя Британо-Казахстанского общества, Руперта Гудмана, "Отец нации: Человек мира. История лидерства", которая была выпущена в Великобритании известным издательством "FIRST".

Я впервые посетил Казахстан сразу после обретения независимости и стал свидетелем поистине необычайных преобразований, которые страна претерпела под руководством Первого Президента, - отметил он.

По мнению автора, Нурсултан Назарбаев является "истинным защитником безъядерного мира".

Написав эту книгу, я понял, что это, на самом деле, искренняя миссия, которой руководит человек, страстно верящий в то, что ужасный опыт, который пережил его народ, в связи с испытаниями ядерного оружия, теперь должен стать предупреждающим сигналом для всего человечества. Это послание, которое, я думаю, еще раз прозвучало четко и ясно во время конференции, которая сейчас прошла - подытожил Руперт Гудман.

Главным итогом конференции стало принятие членами Консультативного совета Астана клуба Открытого обращения (Open Call) к мировым лидерам о необходимости создания и поддержания дальнейшей работы ГАЛ.

В целом, по уровню состава участников и качеству дискуссий прошедшая конференция стала одним из наиболее заметных мировых мероприятий в антиядерной сфере в 2020 году.

Проведение конференции еще раз подтвердило огромный международный авторитет Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, инициативы которого получили широкую мировую поддержку и способствовали продвижению повестки ядерного нераспространения, безопасности и построению мира свободного от угрозы ядерной войны.

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