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Директор ВОЗ поддержал инициативу Токаева

Казахстан Астана Токаев ПМСП ВОЗ конференция коалиция предложение Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи 23 октября выступил с инициативой создания координирующей организации по ПМСП, передает Zakon.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев на глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи, посвященной 45-летию Алматинской декларации, отметил, что предоставление первичной медико-санитарной помощи во всем мире выиграет от создания специальной структуры для координации деятельности.

"Я предлагаю при поддержке ВОЗ создать коалицию стран по развитию сферы первичной медико-санитарной помощи. Основной задачей этой коалиции должно стать дальнейшее продвижение принципов профилактики в здравоохранении, выработка совместных рекомендаций по развитию ПМСП".Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, глава государства заявил, что с нетерпением ждет сегодняшнего итогового заявления конференции, над которым будут работать молодые делегаты

"Уверен, что это заявление будет отражать видение молодежи по данной теме. Это жизненно важно, поскольку именно им предстоит развивать систему здравоохранения в ближайшие десятилетия".Касым-Жомарт Токаев

Инициативу президента Казахстана на конференции поддержал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он отметил, что согласен с предложением Касым-Жомарта Токаева о создании координирующего органа в сфере ПМСП. Казахстанская инициатива будет обсуждена в рамках глобальной конференции в Астане.

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