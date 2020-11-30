Дима Билан или Димаш Кудайберген? Россиян поставили перед выбором

Нужно сделать непростой выбор.

Российских экспертов ждет нелегкий выбор. Им предстоит решить, кто же лучше: Дима Билан. Филипп Киркоров, Владимир Пресняков или Димаш Кудайберген. Именно эти певцы представлены в номинации "Лучший поп-исполнитель" на престижной музыкальной премии "Виктория", передает zakon.kz.

Казахстанский певец Димаш Кудайберген попал в шорт-лист премии с песней "Your love". Известно, что российскую национальную премию "Виктория" за достижения в области музыкального искусства по итогам года присуждает профессиональное жюри. Премию учредилипоэт Михаил Гуцериев, композитор Игорь Крутой, писатель Юриq Костин.

Победители Российской национальной премии будут объявлены 3 декабря в Государственном Кремлевском Дворце. Имена триумфаторов строго засекречены.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!