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Дима Билан или Димаш Кудайберген? Россиян поставили перед выбором

Нужно сделать непростой выбор.

Фото : Instagram30 ноября 2020, 17:51

Российских экспертов ждет нелегкий выбор. Им предстоит решить, кто же лучше: Дима Билан. Филипп Киркоров, Владимир Пресняков или Димаш Кудайберген. Именно эти певцы представлены в номинации "Лучший поп-исполнитель" на престижной музыкальной премии "Виктория", передает zakon.kz.

Казахстанский певец Димаш Кудайберген попал в шорт-лист премии с песней "Your love". Известно, что российскую национальную премию "Виктория" за достижения в области музыкального искусства по итогам года присуждает профессиональное жюри. Премию учредилипоэт Михаил Гуцериев, композитор Игорь Крутой, писатель Юриq Костин.

Победители Российской национальной премии будут объявлены 3 декабря в Государственном Кремлевском Дворце. Имена триумфаторов строго засекречены.


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