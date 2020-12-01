Казахстан празднует День Первого Президента

1 декабря 1991 года Назарбаев был избран президентом Казахской ССР.

1 декабря в Казахстане отмечают День Первого Президента. Zakon.kz рассказывает биографию первого в Казахстане президента и показывает фотографии из его личного архива.

В 2011 году сенат парламента внес изменения в закон "О праздниках Республики Казахстан". В документе 1 декабря объявили днем Первого Президента. Праздник был учрежден с целью отметить и признать заслуги Нурсултана Назарбаева.

Почему выбрали эту дату? Потому что 1 декабря 1991 года Назарбаев был избран президентом Казахской ССР. С тех пор он пять раз переизбирался, а в 2019 году добровольно сложил с себя полномочия.

При этом за ним сохраняется статус Елбасы, которым наделили его в 2010 году депутаты казахстанского парламента.

Показываем вам фотографии из личного архива Первого Президента, которые были опубликованы на сайте Елбасы.

На фото Нурсултан Назарбаев и его семья. Его отца звали Абиш Назарбаев. Он родился в 1903 году у подножия Алатау в семье бия Назарбая. Абиш Назарбаев свободно владел казахским, русским, балкарским языками. Скончался в 1971 году.

На фото Елбасы и его мать Альжан Назарбаева. Она родилась в 1910 году в семье муллы в Кордайском районе Жамбульской области. В Ушконыре она оказалась из-за того, что ее отца отправили туда в ссылку. Там она и познакомилась с Абишем и родила детей. Скончалась в 1977 году.

Нурсултан Назарбаев родился 6 июля 1940 года в селе Чемолган Каскеленского района Алма-Атинской области.

В 1967 году окончил завод-вуз при Карагандинском металлургическом комбинате. Там же и работал до 1969 года.

С 1969 года он находился на партийной, комсомольской работе в городе Темиртау. В 1973 году Назарбаев был избран секретарем парткома своего комбината.

В 1979 году стал секретарем Центрального Комитета Компартии Казахстана, а еще через пять лет – Председателем Совета Министров Казахской ССР.

В 1989-1991 годах – первый секретарь Центрального Комитета Компартии Казахстана.

1 декабря 1991 года в Казахстане состоялись первые всенародные выборы президента республики. Тогда Назарбаева поддержали 98,7 % избирателей.

10 декабря 1991 года в Алматы состоялась его инаугурация.

Таким образом, в 51 год Назарбаев был избран президентом Казахстана. В дальнейшем его избирали главой государства еще четыре раза: в 1999-м, 2005-м, 2011-м и 2015-м.

Что касается его семьи, то его супругу зовут Сара Назарбаева.

У Первого Президента трое дочерей: Дарига Назарбаева, Динара Кулибаева и Алия Назарбаева.

На этом фото он со старшей дочерью Даригой Назарбаевой.

Здесь он с внуками.

Редакция zakon.kz поздравляет всех с этим праздником.

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