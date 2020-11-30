Назначен председатель Комитета технического регулирования и метрологии
Им стал Арман Абенов.
Приказом министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 27 ноября 2020 года Абенов Арман Даулетович назначен председателем Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК, сообщает zakon.kz.
Он ранее занимал должность генерального директора АО "Центр развития торговой политики "Qaztrade".
Абенов Арман родился 16 апреля 1980 года в Алматы.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Казахская Государственная Академия Управления (2001)
Специальность "Экономист-международник"
· Языковая школа Aspect London United Kingdom (2001)
· Waynesburg University, Pennsylvania, USA "MBA" (2005)
Специальность "Магистр делового администрирования"
Трудовой стаж:
· Сотрудник банковского сектора Казахстана (2002-2006);
· Главный специалист Департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2006-2007);
· Начальник Управления инвестиционной политики Департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (2007-2009);
· Заместитель Директора департамента инвестиционной политики Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан (2009-2011);
· Директор Департамента политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора Министерства экономического развития и торговли РК (2011-2013);
· Первый секретарь Посольства РК в Королевстве Бельгия (2013-2016);
· Генеральный директор АО "Центр развития торговой политики "Qaztrade" (с 03.2016)
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