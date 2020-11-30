Назначен председатель Комитета технического регулирования и метрологии

Им стал Арман Абенов.

Приказом министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 27 ноября 2020 года Абенов Арман Даулетович назначен председателем Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК, сообщает zakon.kz.

Он ранее занимал должность генерального директора АО "Центр развития торговой политики "Qaztrade".

Абенов Арман родился 16 апреля 1980 года в Алматы.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахская Государственная Академия Управления (2001)

Специальность "Экономист-международник"

· Языковая школа Aspect London United Kingdom (2001)

· Waynesburg University, Pennsylvania, USA "MBA" (2005)

Специальность "Магистр делового администрирования"

Трудовой стаж:

· Сотрудник банковского сектора Казахстана (2002-2006);

· Главный специалист Департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2006-2007);

· Начальник Управления инвестиционной политики Департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (2007-2009);

· Заместитель Директора департамента инвестиционной политики Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан (2009-2011);

· Директор Департамента политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора Министерства экономического развития и торговли РК (2011-2013);

· Первый секретарь Посольства РК в Королевстве Бельгия (2013-2016);

· Генеральный директор АО "Центр развития торговой политики "Qaztrade" (с 03.2016)

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!