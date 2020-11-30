В Алматинской области судью освободили от должности из-за скандального видео в сауне 

Он совершил дисциплинарный проступок.

Председатель Кербулакского районного суда Сеитов Динмухамед освобожден от занимаемой должности, сообщает zakon.kz.

Сейтов Динмухамед Зулпыхарович с прекращением полномочий судьи по решению судебного жюри освобожден от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка, - говорится в указе президента Казахстана от 24 ноября 2020 года.

Ранее в Сети появилось видео из сауны, на котором якобы отдыхают прокурор и председатель районного суда Алматинской области. Автор ролика проводит экскурсию по сауне и говорит о том, что не только в Алматы и "Астане" отдыхают, в "глуши Сарыозека" тоже отдыхают.

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