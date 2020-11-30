Какие деструктивные течения стоят в первых строчках в Казахстане

Большая часть салафитов относят себя к так называемому матхализму.

Первые строчки в списке в Казахстане занимают те деструктивные религиозные течения, которые идентифицируют себя с салафитами, сообщает zakon.kz.

На "Горячую линию 114" поступают самые разные вопросы от граждан Казахстана, Например: хочу принять буддизм, с чего начать? Ко мне подошли с религиозной пропагандой, что делать в таких ситуациях? Родители не признают религию моей девушки и запрещают с ней встречаться, как мне убедить их в том, что это не противоречит исламу и так далее. На вопросы отвечают высококвалифицированные консультанты-эксперты.

Так, на онлайн пресс-конференции, которая прошла сегодня с их участием, поступил вопрос: "Какие деструктивные религиозные течения занимают первые строчки в списке в Казахстане?". Отвечая на него, известный эксперт, директор Центра прикладных исследований религии "Мысль", религиовед, член Республиканской информационно-разъяснительной группы при Комитете по делам религий МИОР РК Аскар Сабдин выделил несколько деструктивных религиозных течений, которые идентифицируют себя с салафитами.

- Большее количество этих салафитов относят себя к так называемому матхализму, - говорит эксперт. - Матхализм - это течение, которое позиционирует себя аполитичным, но мы знаем, что на сегодняшний день матхалиты, в частности, в Ливии участвуют в вооруженном конфликте на стороне фельдмаршала Халифа Хафтара.

Вторая категория - это так называемые политически мотивированные салафиты. Это, как правило, те лица, которые связаны с александрийской партией Хизбунур, в частности, с их проповедниками. Другими словами, это салафиты, которые умело конспирируются, не раскрывая свою причастность к салафизму. Тем не менее, такие лица у нас есть. У меня есть непосредственно их издание, где они перевели многие статьи, интервью лидеров салафитской партии Хизбунур, которая базируется в городе Александрии в Египте.

Третья категория - такфириты, они занимаются обвинением мусульман в неверии, в ереси. У них несколько направлений, в том числе жамаагат, основанный одним из проповедников, который сейчас находится в Германии. У них есть свои каналы в Телеграм.

Четвертая категория салафитов связана с так называемым революционным салафизмом, приверженцами которого принято считать такие международные террористические организации, как ИГИЛ, Аль-Каеда и так далее.

Кроме этого, есть религиозная организация "Таблиги Жамаат" и многие другие, которые в какой-то мере являются субъектами религиозной сферы.

Некоторые из салафитских течений, имеющих политическую мотивацию, политические цели, используют принцип "такия" (благоразумное скрывание своей веры).

Торгын Нурсеитова

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