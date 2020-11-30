Групповые звонки появятся в Telegram
Анонимные админы не могут участвовать в групповом звонке.
Фото : 112.ua30 ноября 2020, 19:15
В Beta-версии Telegram для Android появились групповые аудиозвонки, передает zakon.kz.
Групповой звонок может начать админ со специальным правом для этого.
Есть два варианта групповых звонков: говорить могут все и говорить могут только админы. - сообщает Telegram Info.
Протестировать групповые звонки можно в @tginfochat
Анонимные админы не могут участвовать в групповом звонке.
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