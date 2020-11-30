Групповые звонки появятся в Telegram 

Анонимные админы не могут участвовать в групповом звонке.

В Beta-версии Telegram для Android появились групповые аудиозвонки, передает zakon.kz.

Групповой звонок может начать админ со специальным правом для этого.

Есть два варианта групповых звонков: говорить могут все и говорить могут только админы. - сообщает Telegram Info.

Протестировать групповые звонки можно в @tginfochat

Анонимные админы не могут участвовать в групповом звонке.

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