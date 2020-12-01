В Актюбинской области многодетным и малообеспеченным семьям вручены ключи от квартир

Отметим, что в очереди на получение жилья в городе Актобе состоит более 24 тысяч человек.

В понедельник, 30 ноября, аким области Ондасын Уразалин принял участие в сдаче нового дома на 256 квартир в жилом массиве Нур-Актобе.

На мероприятии, посвященном Дню Первого Президента РК, глава региона вручил ключи от нового жилья 30 многодетным и малообеспеченным семьям, ветеранам ВОВ, сиротам.

Благодаря взвешенной политике Главы государства и сплочённости казахстанцев, наша страна динамично развивается, повышается благосостояние населения. С каждым годом увеличивается потребность в жилье. Мы принимаем все меры, чтобы создать самые лучшие условия для проживания горожан, благоустройства территорий, подведения необходимой инфраструктуры. Подрастающее поколение должно расти в комфортных условиях. Хочу поблагодарить подрядную компанию, которая построила качественный дом за короткое время, - сказал аким области, поздравляя новоселов.

Отметим, что в очереди на получение жилья в городе Актобе состоит более 24 тысяч человек. В рамках программы "Бақытты отбасы"-"2-10-20" одобрено 302 заявки на сумму 3 млрд тенге. 276 семьям выданы кредиты на общую сумму 2,37 млрд тенге.

Глава региона посетил семью 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ахметзянова Ануара Сафовича, вручив ему ключи от однокомнатной квартиры. Фронтовик на протяжении многих лет вносил большой вклад в развитие социально-экономического развития региона.

Ветеран вспомнил встречу с акимом области в ходе рабочей поездки Ондасына Уразалина в село Кенкияк Темирского района и поблагодарил его за заботу о пожилых.

В завершение встречи новосел дал положительную оценку результатам работы, проводимой руководством региона в целях улучшения качества жизни населения.

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