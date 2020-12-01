Эксперты прогнозируют 20% рост цены нефти из-за вакцин от коронавируса

Несмотря на то, что цены на "черное золото" снизились из-за неуверенности в том, согласится ли ОПЕК+ на продление сокращения добычи нефти, но при этом рост за месяц может составить более чем 20% из-за вакцин от коронавируса.

В ходе торгов в понедельник, 30 ноября, нефтяные цены продолжили снижение из-за ожидания итогов конференции ОПЕК, где будет рассматриваться вопрос о продлении текущих ограничений по добыче нефти. Однако надежды на вакцину от коронавируса позволили сохранить приблизительные ориентиры для роста более чем на 20% в ноябре, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Так, нефть марки Brent с поставкой в январе упала на 1,02 %, до 47,69 долларов за баррель к 16:30 по киевскому времени. Нефть марки WTI снизилась на 0,57% до 45,27 долларов.

В то же время, по итогам ноября оба контракта могут прибавить более 20%, что станет максимальным месячным приростом с мая. Поддержу нефтяным ценам в этом месяце оказали новости об эффективности нескольких вакцин от коронавируса, а также надежды на продление текущих уровней сокращения добычи ОПЕК+.

Члены Организации стран-экспортеров нефти, Россия и другие страны (группа ОПЕК+) планируют не наращивать с января 2021 года добычу. Базовый вариант – сохранение текущих квот на первый квартал 2021 года. Однако обсуждаются варианты, с какого месяца и в каком объеме начать ее увеличение.

Эксперты отмечают, что зимний всплеск случаев COVID-19 не помешает восстановлению баланса на рынке нефти в результате прогресса вакцины. Согласно прогнозу в 2021 году цена на нефть марки Brent вырастет до 65 долларов.

По оценкам аналитиков, не исключено, что цена на нефть Brent в следующем году будет в среднем 49,35 долларов за баррель.

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