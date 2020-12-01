Обнародованы новые данные по заболевшим коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрированы 689 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 30 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 689 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 132 348 случаев, из них:

в ВКО - 16389 (+73),

в городе Алматы - 16155(+52),

в городе Нур-Султан - 16083(+40),

в Атырауской области - 11652(+19),

в Карагандинской области - 11123(+21),

в ЗКО - 8077(+39),

в СКО - 6509(+110),

в Павлодарской области - 6469(+94),

в Алматинской области - 5748(+34),

в городе Шымкент - 5367(+2),

в Костанайской области - 5387(+88),

в Акмолинской области - 5253(+90),

в Жамбылской области - 4437(+15),

в Актюбинской области - 3488(+4),

в Туркестанской области - 3483(+5),

в Мангистауской области - 3435(+0),

в Кызылординской области - 3293(+3).3(+3).

В Казахстане 402 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 39,

в Акмолинской области - 41,

в Актюбинской области - 1,

в Атырауской области - 35,

в ВКО - 138,

в Жамбылской области - 15,

в ЗКО - 3,

в Карагандинской области - 9,

в Костанайской области - 11,

в Павлодарской области - 75,

в СКО - 35.

Всего в стране выздоровели – 116 863 человека от COVID-19.

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