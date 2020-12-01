Обнародованы новые данные по заболевшим коронавирусом в Казахстане
За прошедшие сутки зарегистрированы 689 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 30 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 689 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 132 348 случаев, из них:
в ВКО - 16389 (+73),
в городе Алматы - 16155(+52),
в городе Нур-Султан - 16083(+40),
в Атырауской области - 11652(+19),
в Карагандинской области - 11123(+21),
в ЗКО - 8077(+39),
в СКО - 6509(+110),
в Павлодарской области - 6469(+94),
в Алматинской области - 5748(+34),
в городе Шымкент - 5367(+2),
в Костанайской области - 5387(+88),
в Акмолинской области - 5253(+90),
в Жамбылской области - 4437(+15),
в Актюбинской области - 3488(+4),
в Туркестанской области - 3483(+5),
в Мангистауской области - 3435(+0),
в Кызылординской области - 3293(+3).3(+3).
В Казахстане 402 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 39,
в Акмолинской области - 41,
в Актюбинской области - 1,
в Атырауской области - 35,
в ВКО - 138,
в Жамбылской области - 15,
в ЗКО - 3,
в Карагандинской области - 9,
в Костанайской области - 11,
в Павлодарской области - 75,
в СКО - 35.
Всего в стране выздоровели – 116 863 человека от COVID-19.
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