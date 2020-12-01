Двух иностранцев с просроченными справками ПЦР депортировали из аэропорта Нур-Султана

Прибывшие без справок граждане Казахстана были помещены в карантинные стационары по месту прибытия.

Двух иностранцев с просроченными справками ПЦР депортировали в аэропорту города Нур-Султан, сообщает zakon.kz.

За 30 ноября 2020 года на территорию Республики Казахстан прибыло 9 международных авиарейсов из Египта, ОАЭ, Турции, РФ и Республики Беларусь.

Из 1 169 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 960 человек, без справок прибыло 209 человек - граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 4 рейса, 762 пассажира, со справками - 616, без справок - 146.

в аэропорт г. Нур-Султан - 4 рейса, 285 пассажиров, со справками - 234, без справок - 51;

в аэропорт г. Актау - 1 рейс, 122 пассажира, со справками - 110, без справок - 12.

Прибывшие без справок граждане Казахстана были помещены в карантинные стационары по месту прибытия и протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа. По результатам ПЦР-анализа у одного казахстанца, прилетевшего из Египта выявлена коронавирусная инфекция.

Кроме того, граждан Молдовы и Кыргызстана, прибывшие авиарейсом из Минска, депортировали в аэропорту г. Нур-Султан в связи с предоставлением просроченных справок о прохождении теста на COVID-19.

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