Самую высокую башню "Абу-Даби Плаза" назовут Казахстан - Назарбаев

Он также выразил надежду, что комплекс станет визуальным символом столицы Казахстана.

Самую высокую башню строящегося в столице многофункционального комплекса "Абу-Даби Плаза" назовут в честь Казахстана, сообщает zakon.kz.

Об этом в интервью журналисту Ляззат Танысбай для документального фильма "Түркістан: көне мен келешек көпірі" рассказал Нурсултан Назарбаев.

Он выразил надежду, что комплекс "Абу-Даби Плаза" станет новым центром притяжения туристов и визуальным символом столицы Казахстана.

В следующем году самую большую башню "Абу-Даби Плаза" назовем "Казахстан". В нашей широкой степи более высокого здания нет, которое так издалека видно. И если кто-то спросит: "А что это за высокое здание?", можно сказать: "Это башня "Казахстан", - отметил Назарбаев.

Также он отметил, что в столице строится самая большая в стране мечеть. Ее предназначение в том числе туристическое.

Строительство комплекса "Абу-Даби Плаза" завершится в 2021 году.

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