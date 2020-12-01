Пожар произошел в общежитии контейнерного типа для проживания рабочих.

На месторождение "Бектас-Коныс" произошел пожар, погибли трое рабочих, сообщает zakon.kz.

1 декабря 2020 года в 1:34 в Сырдарьинском районе, 108 км а/д "Кызылорда-Кумколь", месторождение "Бектас-Коныс" в общежитии контейнерного типа для проживания рабочих произошел пожар на площади 1200 кв.м. Расстояние до ближайшей пожарной части 149 км. - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Общая площадь общежития 2500 кв.м. Состоит из 100 контейнеров, огнем уничтожено 48 контейнеров. Пожар был ликвидирован в 6:40.

На месте пожара обнаружены 3 тела, предварительно рабочих 1967 г.р, 1985 г.р, и 1970 г.р. Всего проживало 30 рабочих, из них 27 размещены в столовой в 19 км от места пожара.

На место происшествия выезжали 19 сотрудников и 3 единиц техники Департамента по ЧС, 9 работников и 2 единиц техники НГПС ТОО "ПожМонтажКурылыс", 3 работника и 1 единиц техники НГПС ТОО "ПетроКазахстанКумкольРесурсэс".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!