Город мечты: Как выглядит Нур-Султан с высоты птичьего полета

Телерадиокомплекс Президента РК презентует видеоролик о столице.

Телерадиокомплекс Президента РК презентует видеоролик под названием "Город мечты Елбасы", сообщает zakon.kz.

Вся неповторимая красота и величие нашей столицы запечатлены в невероятно сказочных кадрах, снятых камерой высокого разрешения с высоты птичьего полета.

В успех своего "детища" верил только один человек - Первый Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев, которому принадлежит не только сама идея рождения нового города, но и стремление построить столицу, ставшей национальной гордостью и яркой страницей в летописи независимости Казахстана, - отметили в telegram канале под описанием видео.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!