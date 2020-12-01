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Город мечты: Как выглядит Нур-Султан с высоты птичьего полета

Телерадиокомплекс Президента РК презентует видеоролик о столице.

Фото : АиФ1 декабря 2020, 13:19

Телерадиокомплекс Президента РК презентует видеоролик под названием "Город мечты Елбасы", сообщает zakon.kz.

Вся неповторимая красота и величие нашей столицы запечатлены в невероятно сказочных кадрах, снятых камерой высокого разрешения с высоты птичьего полета.

В успех своего "детища" верил только один человек - Первый Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев, которому принадлежит не только сама идея рождения нового города, но и стремление построить столицу, ставшей национальной гордостью и яркой страницей в летописи независимости Казахстана, - отметили в telegram канале под описанием видео.


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