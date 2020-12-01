Аскар Мамин обратился к казахстанцам

На фоне нынешнего глобального экономического кризиса Казахстан демонстрирует высокий уровень устойчивости национальной экономики, отметил он.

Премьер-министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанцев с Днем Первого Президента Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

Обращение было опубликовано на официальном сайте премьер-министра РК.

Дорогие казахстанцы, поздравляю вас с Днем Первого Президента! Становление Казахстана как независимого государства с сильной экономикой неразрывно связано с именем Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева.

На фоне нынешнего глобального экономического кризиса Казахстан демонстрирует высокий уровень устойчивости национальной экономики. Это во многом обусловлено эффективностью социально-экономических и общественно-политических реформ, которые были проведены за годы Независимости по инициативе Н.А.Назарбаева.

Убежден, что заданный Елбасы стратегический вектор развития Казахстана позволит обеспечить дальнейший устойчивый рост экономики и повысить качество жизни населения нашей страны. Желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, успехов, мира и благополучия!

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