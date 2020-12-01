Как подать заявку на получение арендного жилья для работающей молодежи 

По всем вопросам касательно данной программы можно обращаться в колл-центр 109.

С 1 по 6 декабря в столице будет проводиться прием заявок на получение арендного жилья без права выкупа для работающей молодежи, сообщает zakon.kz.

Для подачи заявки соискателям необходима электронная цифровая подпись, поскольку их прием будет вестись только в онлайн-режиме. Все справки и документы должны быть свежими и получены на момент подачи заявления, - сообщила на брифинге пресс-секретарь Жилищного фонда Нур-Султана Арманай Онгарбаева.

Подать заявку на участие в программе можно будет через портал.

Все документы и справки заявителям необходимо приложить в одном файле в сканированном виде. После подачи заявки соискатели получат смс-уведомление о ее статусе. В случае если претендент соответствует условиям программы и предоставил полный перечень, то его обращение будет принято в работу. Если заявитель приложит неполный пакет документов или они плохого качества, то ему сообщат, что нужна корректировка. Если кандидат не соответствует условиям программы, ему придет извещение об отказе.

Списки получателей арендного жилья без права выкупа будут опубликованы на сайте zhilfond.kz.

По всем вопросам касательно данной программы можно обращаться в колл-центр 109.

Напомним, ранее сообщалось, что если у претендентов во время ЧП и режима карантина снизился доход и он получал 42500 тенге, то этот нюанс будет учитываться. Для этого необходимо прикрепить выписку со счета карты, на которую было начислено данное пособие.

Отбор будет проходить по балльной системе. Очки будут начисляться за наличие семьи, детей, ИП, работы на государственной службе или в бюджетной организации. Учитываться будут и личные достижения – грамоты, награды.

Претендовать на арендное жилье по данному направлению могут граждане Казахстана до 29 лет, не имеющие жилья на праве собственности последние два года. При этом, у супругов и детей тоже не должно быть имущества. Необходима постоянная прописка без перерывов в течение двух последних лет. Также заявители должны иметь официальный доход в размере 40МРП, или 111 120 тенге в течение последних шести месяцев.

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