Алиев предложил Франции отдать Армении Марсель

По его словам, за те годы, что Франция является сопредседателем Минской группы, она ничего не сделала для решения карабахского вопроса.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник, 1 декабря, предложил Парижу отдать живущим во Франции армянам город Марсель, создав там для них "второе государство", сообщает zakon.kz.

Таким образом азербайджанский лидер отреагировал на принятие сенатом Франции резолюции, в которой содержится призыв к правительству признать независимость Нагорно-Карабахской республики (НКР) и требование вывести из региона войска Азербайджана, передает РИА "Новости".

По его словам, за те годы, что Франция является сопредседателем Минской группы, она ничего не сделала для решения карабахского вопроса.

"Если они (армяне – ред.) вам нравятся, то, я говорил в период войны, отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство. Но никто не может вмешиваться в наши дела", — подчеркнул Алиев.

В начале ноября был подписан мирный договор, по которому Баку получил под свой контроль ряд территорий Нагорного Карабаха и прилегающие районы.

25 ноября Сенат Франции принял резолюцию, в которой призвал правительство признать независимость Нагорного Карабаха. При этом МИД страны заявил, что одностороннее признание Парижем независимости Карабаха не пойдет на пользу ни Армении, ни населению региона, ни самой Франции.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!