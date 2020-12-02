Опубликованы ежесуточные данные о заболевших коронавирусом в Казахстане
Всего в стране подтверждено 133 118 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 1 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 770 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 133 118 случаев, из них:
в ВКО - 16530 (+141),
в городе Алматы - 16197(+42),
в городе Нур-Султан - 16149(+66),
в Атырауской области - 11677(+25),
в Карагандинской области - 11143(+20),
в ЗКО - 8106(+29),
в СКО - 6616(+107),
в Павлодарской области - 6575(+106),
в Алматинской области - 5777(+29),
в Костанайской области - 5471(+84),
в городе Шымкент - 5376(+9),
в Акмолинской области - 5343(+90),
в Жамбылской области - 4452(+15),
в Актюбинской области - 3488(+0),
в Туркестанской области - 3488(+5),
в Мангистауской области - 3436(+1),
в Кызылординской области - 3294(+1).
В Казахстане 499 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 47,
в городе Алматы - 43,
в Акмолинской области - 54,
в Актюбинской области - 4,
в Алматинской области - 9,
в Атырауской области - 4,
в ВКО - 103,
в ЗКО - 10,
в Карагандинской области - 19,
в Костанайской области - 11,
в Кызылординской области - 1,
в Павлодарской области - 48,
в СКО – 138,
в Туркестанской области - 8.
Всего в стране выздоровели – 117 362 человека от COVID-19.
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