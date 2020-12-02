Опубликованы ежесуточные данные о заболевших коронавирусом в Казахстане

Всего в стране подтверждено 133 118 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 1 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 770 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 133 118 случаев, из них:

в ВКО - 16530 (+141),

в городе Алматы - 16197(+42),

в городе Нур-Султан - 16149(+66),

в Атырауской области - 11677(+25),

в Карагандинской области - 11143(+20),

в ЗКО - 8106(+29),

в СКО - 6616(+107),

в Павлодарской области - 6575(+106),

в Алматинской области - 5777(+29),

в Костанайской области - 5471(+84),

в городе Шымкент - 5376(+9),

в Акмолинской области - 5343(+90),

в Жамбылской области - 4452(+15),

в Актюбинской области - 3488(+0),

в Туркестанской области - 3488(+5),

в Мангистауской области - 3436(+1),

в Кызылординской области - 3294(+1).

В Казахстане 499 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 47,

в городе Алматы - 43,

в Акмолинской области - 54,

в Актюбинской области - 4,

в Алматинской области - 9,

в Атырауской области - 4,

в ВКО - 103,

в ЗКО - 10,

в Карагандинской области - 19,

в Костанайской области - 11,

в Кызылординской области - 1,

в Павлодарской области - 48,

в СКО – 138,

в Туркестанской области - 8.

Всего в стране выздоровели – 117 362 человека от COVID-19.

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