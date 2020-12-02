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Прирост смертей от коронавируса и случаев пневмонии зарегистрирован в Казахстане

За прошедшие сутки зафиксированы 232 случая заболевания пневмонией.

Фото : Shutterstoc2 декабря 2020, 09:02

Информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 2 декабря предоставили в Минздраве, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зафиксированы 232 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 119 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 42447, летальных случаев - 444, выздоровевших - 30681.

Смертность

За сутки от коронавируса скончались 8 человек, от пневмонии с признаками КВИ - 1.

Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 2049 человек.


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