Прирост смертей от коронавируса и случаев пневмонии зарегистрирован в Казахстане

За прошедшие сутки зафиксированы 232 случая заболевания пневмонией.

Информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 2 декабря предоставили в Минздраве, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зафиксированы 232 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 119 человек выздоровели.



Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 42447, летальных случаев - 444, выздоровевших - 30681.

Смертность

За сутки от коронавируса скончались 8 человек, от пневмонии с признаками КВИ - 1.

Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 2049 человек.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!