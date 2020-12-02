Депутат Мажилиса Альтаев лишен полномочий

Стало известно о прекращении полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Альтаева Нуржана, сообщает zakon.kz.

Сообщение опубликовано на сайте Центральной избирательной комиссии Казахстана.

1.Прекратить полномочия депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Альтаева Нуржана Бауржановича в связи с постановлением Бюро Политического совета филиала партии Nur Otan города Нур-Султан от 30 ноября 2020 года № 1 об исключении его из рядов партии Nur Otan, - говорится в сообщении.