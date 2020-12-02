Депутат Мажилиса Альтаев лишен полномочий
Его исключили из партии 30 ноября.
Фото : total.kz2 декабря 2020, 09:36
Стало известно о прекращении полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Альтаева Нуржана, сообщает zakon.kz.
Сообщение опубликовано на сайте Центральной избирательной комиссии Казахстана.
В соответствии с пунктом 5 статьи 52 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 7, пунктом 9 статьи 24 Конституционного закона Республики Казахстан от 16 октября 1995 года "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов", письмом партии Nur Otan от 30 ноября №SQ-0101-20/4253 и постановлением Бюро Политического совета филиала партии Nur Otan города Нур-Султан от 30 ноября 2020 года № 1 Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Прекратить полномочия депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Альтаева Нуржана Бауржановича в связи с постановлением Бюро Политического совета филиала партии Nur Otan города Нур-Султан от 30 ноября 2020 года № 1 об исключении его из рядов партии Nur Otan, - говорится в сообщении.
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