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В Казахстане наведут порядок в получении земельных участков

Автоматизировать очередность на получение земель в сфере АПК обещают в 2021 году.

Фото : gov.kz2 декабря 2020, 09:54

До конца первого квартала 2021 года планируется завершить автоматизацию постановки на очередь для получения земельного участка, заявил на заседании правительства министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, передает корреспондент zakon.kz.

Полная цифровизация процессов в АПК в течении 5 лет даст дополнительный эффект: увеличение валового сбора – на 20%, повышение производительности труда – на 50 %. В части земельных отношений руководством страны дан ряд конкретных поручений для обеспечения доступа населения к земельным ресурсам, — сказал Омаров.

По его словам, базовым инструментом управления земельными отношениями является автоматизированная информационная система государственного земельного кадастра, хранящая 6,5 млн сведений в электронном формате по земельным участкам, в том числе почвенные, геоботанические и сельхозкарты.

Через данную систему оказываются 12 из 15 видов электронных государственных услуг в сфере земельных отношений для населения. Одна из насущных проблем в сфере земельных отношений является вопрос наведения порядка в очередности при получении земельного участка. До конца первого квартала 2021 года планируется завершить автоматизацию постановки на очередь для получения земельного участка, — заявил министр.

На сегодняшний день, как уточнили в ведомстве, значительно упрощены процедуры для сельхоз товаропроизводителей путем цифровизации бизнес-процессов за счет функционала Единой автоматизированной системы управления "E-Agriculture".

Так, например, отечественные сельхозтоваропроизводители и другие участники внутренней и внешней торговли имеют возможность получать электронные сопроводительные документы без посещения государственных учреждений.

В растениеводстве оцифрованы все 11 разрешительных документов. В сфере животноводства переведены в электронный формат 10 из 12 разрешительных документов. На 100% автоматизирован процесс регистрация сельхозтехники, аккредитация заготовительных организаций и работа комиссии по гарантированию микрокредитов, — отметил Сапархан Омаров.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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