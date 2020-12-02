В Казахстане наведут порядок в получении земельных участков

Автоматизировать очередность на получение земель в сфере АПК обещают в 2021 году.

До конца первого квартала 2021 года планируется завершить автоматизацию постановки на очередь для получения земельного участка, заявил на заседании правительства министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, передает корреспондент zakon.kz.

Полная цифровизация процессов в АПК в течении 5 лет даст дополнительный эффект: увеличение валового сбора – на 20%, повышение производительности труда – на 50 %. В части земельных отношений руководством страны дан ряд конкретных поручений для обеспечения доступа населения к земельным ресурсам, — сказал Омаров.

По его словам, базовым инструментом управления земельными отношениями является автоматизированная информационная система государственного земельного кадастра, хранящая 6,5 млн сведений в электронном формате по земельным участкам, в том числе почвенные, геоботанические и сельхозкарты.

Через данную систему оказываются 12 из 15 видов электронных государственных услуг в сфере земельных отношений для населения. Одна из насущных проблем в сфере земельных отношений является вопрос наведения порядка в очередности при получении земельного участка. До конца первого квартала 2021 года планируется завершить автоматизацию постановки на очередь для получения земельного участка, — заявил министр.

На сегодняшний день, как уточнили в ведомстве, значительно упрощены процедуры для сельхоз товаропроизводителей путем цифровизации бизнес-процессов за счет функционала Единой автоматизированной системы управления "E-Agriculture".

Так, например, отечественные сельхозтоваропроизводители и другие участники внутренней и внешней торговли имеют возможность получать электронные сопроводительные документы без посещения государственных учреждений.

В растениеводстве оцифрованы все 11 разрешительных документов. В сфере животноводства переведены в электронный формат 10 из 12 разрешительных документов. На 100% автоматизирован процесс регистрация сельхозтехники, аккредитация заготовительных организаций и работа комиссии по гарантированию микрокредитов, — отметил Сапархан Омаров.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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