2,1 млн га земельных участков вернули в госсобственность в Казахстане

2,1 млн га неиспользуемых земель досрочно возвращены в государственную собственность в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

В 2025 году проведены три заседания республиканской комиссии по вопросам эффективного использования земель при участии правоохранительных органов и общественности и 42 региональных совещания.

По данным Комитета по управлению земельными ресурсами, с 2022 года в государственную собственность возвращено 14,3 млн га, из них:

в 2022 году – 5,4 млн га,

в 2023 году – 4,6 млн га,

в 2024 году – 2,2 млн га,

в 2025 года – 2,1 млн га.

12,5 млн. га – это пастбищные угодья, где у 16,1 тыс. хозяйств отсутствовал скот либо была зафиксирована низкая нагрузка на пастбища, сообщили в ведомстве.

Из возвращенных государству земель с 2022 года 7,7 млн га перераспределены:

2,7 млн га переданы в общее пользование для выпаса скота,

5 млн га предоставлены на конкурсной основе.

Кроме того, землепользователи приступили к использованию своих земель на площади 4,6 млн га.

Работа по перераспределению еще 7,5 млн га продолжается. Акиматам поручено в первую очередь учитывать потребности местного населения в пастбищах и интересы граждан, желающих заниматься сельским хозяйством.

Ранее сообщалось, что акиматы могут лишить права предоставления земельных участков.