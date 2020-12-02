Предпринимателя запытали до смерти из-за 2 млн тенге

По делу были задержаны четверо подозреваемых через неделю после преступления. Дома у них нашли пистолеты.

В Темиртау предпринимателя и его супругу пытали у них же дома, передает zakon.kz.

Преступление произошло утром. Преступники во дворе пятиэтажки подкараулили жену предпринимателя, и угрожая пистолетом, заставили ее запустить их в квартиру, сообщает ТК "Астана".

Предприниматель был дома. Супругов связали и стали жестоко пытать. Подозреваемые требовали деньги, угрожали убийством их дочери-школьнице. Предполагается, что у преступников была информация о том, что недавно предприниматель обналичил 2 млн тенге.

Соседи рассказали, что преступники заставили съездить жену предпринимателя к банкомату.

Она же с ними ездила снимала, не они сами снимали. А она, - рассказал Геннадий, житель Темиртау.

- Получается, они его в заложниках держали?

- Да, один остался здесь, а второй с ней уехал. И еще якобы напугали. Она ведь дочку ранее в школу отвезла. Говорят, если не поедешь, мол, человек там в школе. И дочке кирдык будет.

Пытки же 50-летнего предпринимателя закончились тем, что он скончался от полученных травм.

В полиции деталей дела и версию про наводку не раскрывают, ведется следствие.

По делу были задержаны четверо подозреваемых через неделю после преступления. Дома у них нашли пистолеты.

В результате проведенной спецоперации сотрудниками криминальной полиции в Нур-Султане и Жезказгане задержаны четверо подозреваемых. Ими оказались жители Жезказгана, Сатпаева и Нур-Султана. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Проводится проверка на причастность злоумышленников к другим аналогичным преступлениям. Известно, что задержанным от 25 до 39 лет. Нигде не работали. Ранее не судимы. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" и "Разбой", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Карагандинской области Ислам Мусин.

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