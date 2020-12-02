Жена Кайрата Нуртаса будет участвовать в "Миссис Вселенная"
С 1 по 24 декабря на сайте будет проходить голосование.
Фото : соцсети2 декабря 2020, 11:48
Жена казахстанского певца Кайрата Нуртаса - актриса Жулдыз Абдукаримова будет представлять Казахстан в конкурсе "Миссис Вселенная", передает zakon.kz.
Об этом она сообщила в своем instagram.
Пора раскрыть секрет. В этом году я представлю Казахстан на конкурсе "Миссис Вселенная-2020". Это конкурс, который позволяет продемонстрировать сочетание не только внешней, но и внутренней красоты, ум, раскрыть тонкий духовный мир. Главная цель мероприятия — поддержка женщин со всего мира. Из-за пандемии в этом году конкурс пройдет онлайн, - написала она.
фото: qairat-nurtas.kz
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32-летняя Жулдыз Абдукаримова сообщила, что с 1 по 24 декабря на сайте будет проходить голосование.
Давайте вместе сделаем шаг к победе ради чести страны. Пусть весь мир признает естественную красоту казахских девушек и женщин! Я защищаю честь не только Казахстана, но и всей Средней Азии. Уважаемые мои читатели в Кыргызстане, Узбекистане, Средней Азии, мне нужна ваша поддержка! Свои искренние пожелания вы можете оставить, написав "поддерживаю" под этим постом. Давайте посмотрим, сколько нас, - заключила участница мирового конкурса.
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Мисс Вселенная - это ежегодный и престижный международный конкурс красоты. Принимают в нем участие женщины из всех стран мира - замужние, разведенные или овдовевшие - в возрасте от 18 до 55 лет.
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