Что нужно, чтобы поменять пол в Казахстане

Срок действия заключения Комиссии перед началом первого или второго этапа смены пола составляет не более 6 месяцев.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 25 ноября 2020 утвердил Правила медицинского освидетельствования и проведения смены пола для лиц с расстройствами половой идентификации, передает zakon.kz.

Как говорится в документе, смену пола могут провести лица с расстройствами половой идентификации, достигшие 21 года, дееспособные. Это не могут сделать лица с психическими, поведенческими расстройствами, заболеваниями (ППР).

Для смены пола нужно обратиться с письменным заявлением в организацию, оказывающую медицинскую помощь в области психического здоровья.

Врач-психиатр проводит осмотр и изучает документы обратившегося на предмет наличия ППР, являющихся противопоказаниями для смены пола.

При наличии сомнений в психическом состоянии освидетельствуемого лица психиатр направляет его на стационарное обследование в медорганизацию в области психического здоровья.

При отсутствии психических или поведенческих расстройств психиатр направляет обратившегося с заявлением о смене пола в поликлинику по месту жительства, на прохождение медицинского обследования.

После прохождения медицинского обследования психиатр направляет освидетельствуемое лицо на медицинское освидетельствование комиссии, утверждаемой руководителем медицинской организации.

Желающий провести смену пола также направляется на медицинское освидетельствование комиссии и после проведения гормональной заместительной терапии.

В состав комиссии по медицинскому освидетельствованию лиц, желающих провести смену пола, включаются следующие специалисты:

- три врача-психиатра, один из которых имеет специальные познания в области сексопатологии,

- уролог;

- гинеколог;

- терапевт;

- эндокринолог;

- психолог.

Комиссия возглавляется председателем, назначаемым руководителем медицинской организации из числа врачей-психиатров.

Комиссия рассматривает вопросы с вынесением одного из следующих заключений:

- о возможности (невозможности) проведения гормональной заместительной терапии;

- о возможности (невозможности) проведения хирургической коррекции пола;

- о проведении лицу, желающему сменить пол, дополнительных обследований.

При этом основаниями для отказа в смене пола лицу, проходящему освидетельствование, являются:

- наличие острого или хронического ППР;

- наличие генетических или хромосомных аномалий;

- наличие соматических особенностей, непосредственно обуславливающие опасные для жизни или здоровья освидетельствуемого лица, осложнения в процессе смены пола;

- отрицательные результаты первого этапа медицинских мероприятий по смене пола (гормональной заместительной терапии).

Заключение комиссии по медицинскому освидетельствованию лиц, желающих провести смену пола оформляется секретарем Комиссии в 3 экземплярах по утвержденной форме и подписывается председателем и всеми членами Комиссии.

Срок действия заключения Комиссии перед началом первого или второго этапа смены пола составляет не более 6 месяцев, при отсутствии возникновения в этот период выше указанных заболеваний.

Секретарь Комиссии в течении 3 рабочих дней выдает 2 экземпляра заключения освидетельствуемому лицу. Третий экземпляр заключения хранится в медицинской организации.

При этом все споры, связанные с заключением Комиссии рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством РК.



Также приказом утвержден порядок проведения смены пола у лиц с расстройствами половой идентификации.



Проведение смены пола осуществляется при наличии положительного заключения Комиссии.

Смена пола состоит из гормональной заместительной терапии (первый этап) и хирургической коррекции пола (второй этап).

Смена пола (гормональная заместительная терапия и хирургическая коррекция пола) проводится в медицинских организациях, имеющих лицензию на соответствующий вид деятельности.

Гормональная заместительная терапия при проведении смены пола осуществляется в соответствии со стандартом организации оказания эндокринологической помощи в РК.

Хирургическая коррекция при проведении смены пола осуществляется в соответствии со стандартом организации оказания акушерско-гинекологической помощи и стандартом организации оказания урологической и андрологической помощи.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (30 ноября).

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