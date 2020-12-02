Сапарбаев ответил, когда откроют завод по изготовлению вакцин

На предприятии также будут производиться вакцины против пандемического гриппа, туберкулеза, бруцеллеза, нодулярного дерматита и другие.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев ответил, когда будет запущен завод по выпуску вакцин, передает zakon.kz.

По его словам, стоимость проекта около 7 млрд тенге. Мощность по выпуску составит от 30 до 60 млн вакцин в год и не только от коронавируса.

До конца года все строительные работы завершатся. Начиная с января-февраля начнется монтаж оборудования и линий. Запуск по плану ожидается в марте, когда завершится третья клиническая фаза испытаний вакцины от коронавируса, - ответил аким области на вопрос журналиста на площадке Службы центральных коммуникаций.

Он добавил, что при строительстве учитываются все вопросы по обеспечению биологической безопасности. Условия были названы НИИ проблем биологической безопасности - хранение, транспортировка, процесс изготовления и выпуска вакцин, а также безопасность сотрудников завода.

Завод в Кордайском районе будет выпускать иммунобиологические лекарственные препараты по международному стандарту надлежащей производственной практики (GMP), в том числе вакцину против коронавирусной инфекции, разработкой которой занимаются ученые НИИ в Жамбылской области, напоминает Казинформ.

На предприятии также будут производиться вакцины против пандемического гриппа, туберкулеза, бруцеллеза, нодулярного дерматита, чумы мелких жвачных животных, контагиозной эктимы овец и коз, оспы овец, бешенства и других инфекционных заболеваний.

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