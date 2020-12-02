При каких заболеваниях не выдадут разрешение на оружие

В их числе психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 25 ноября 2020 года утвердил Перечень медицинских противопоказаний для получения разрешений в сферах оборота гражданского и служебного оружия, гражданских пиротехнических веществ, передает zakon.kz.

Так, в перечень вошли:

- психические поведенические расстройства (заболевания), в которые входят расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ; шизофрения, умственная отсталость, эмоциальные и невротические, связанные со стрессом или физиологическими факторами;

- нарушение зрения, включая слепоту (бинокулярную или монокулярную;)

- кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха;

- нарушения костно-мышечной системы и соединительной ткани, включая приобретенное либо врожденное отсутствие пальцев рук, деформация пальцев рук, деформации и аномалии развития пальцев рук.

Приказ вводится в действие по истечению 21 календарного дня после дня их первого официального опубликования (30 ноября).

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