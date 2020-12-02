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Учителя, медработники, пожарные Нур-Султана получили квартиры

Квартиры реализовали совместно с Казахстанской ипотечной компанией среди очередников, которые годами ждут жилья.

Фото : astana.gov.kz2 декабря 2020, 14:31

В новые дома заехали свыше 100 семей. Это учителя, медработники, сотрудники ДЧС, полиции, социальные работники, спортсмены, сообщает zakon.kz.

Об этом написал на своей странице в "Инстаграме" написал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.

"В День Первого Президента еще одна часть горожан отметит новоселье в своих квартирах. Сегодня учителя, медработники, сотрудники ДЧС, ДП, социальные работники, деятели культуры и спорта заехали в заветное жилье. Данные квартиры реализовали совместно с Казахстанской ипотечной компанией среди очередников, которые годами ждут жилья. По данной программе запланировали порядка тысячи квартир. Более 350 уже распределили, сегодня заехали свыше 100 семей.

Ранее с КИК значительно расширили категорию получателей соцквартир, в список помимо медработников и учителей вошли социальные работники, сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, департамента полиции, деятели культуры и спорта. Многие из них стояли и стоят на передовой в борьбе с коронавирусом, спасают жизни, обучают наших детей, обеспечивают безопасность в городе.

Данная жилищная программа отличается от других тем, что первоначальный взнос не нужен, квартиру можно выкупить, арендная плата составляет 1455 тенге за квадратный метр.

По поручению главы государства в текущем году увеличен объем строительства доступного льготного жилья. Впереди предстоит выдача ключей еще не от одного дома!

Поздравляю всех с Днем Первого Президента! Государством создаются условия для комфортного проживания. С праздником! Желаю счастья, здоровья и благополучия!" – написал Алтай Кульгинов.


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