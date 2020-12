Что смотрели казахстанцы на YouTube в 2020 году

Казахстанцев покорил клип дуэта "Раим и Артур" на песню "Ana".

Представляем вашему вниманию самые популярные видео 2020 года на YouTube в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Среди музыкальных видео больше всего просмотров набрал клип дуэта "Раим и Артур" на песню "Ana".

Топ-10 музыкальных видео 2020 года в Казахстане



1. RaiM & Artur - Ana [Official video]

2. RaiM & Artur - Latte [Official video]

3. LITTLE BIG - HYPNODANCER (Official Music Video)

4. Little Big - Uno - Russia ???????? - Official Music Video - Eurovision 2020

5. Dabro - Юность (Official video)

6. MIA Boyka & Егор Шип - Пикачу

7. Джаро & Ханза - Ты мой кайф

8. Клава Кока & NILETTO - Краш (official video)

9. Асылжан Абдулла - Жүрек

10. Argonya feat Aikyn - Сендей ару жоқ (OST "Где мое кольцо?")

Что касается самых популярных видео, то казахстанцы отдавали предпочтение локальному комедийному контенту. В тройке лидеров комедии "Аким", "My love is Aisulu" и "Ва-Банк".

Топ-10 самых популярных видео в Казахстане в 2020 году



1. Фильм "Аким"

2. "My love is Aisulu" романтикалық комедиясы / Май лав из Айсулу

3. Фильм "Ва-Банк"

4. Қазақтың мейрамы емес | "Кайрат" алтыншы серия

5. Алдараспан - Тойдың соңы 2020

6. Не тот аялдама - 1 серия / Маевка / NNN

7. Юрий Дудь х Лолита | Что было дальше?

8. Тақиясыз періште 3 маусым 1 серия| Қалған сериялар төмендегі сілтемеде

9. Әпше 1-бөлім

10. Lovonter 1 серия | Bir Toqsan | Бір Тоқсан

